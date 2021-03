Antibes : Ali Traoré touché au genou et indisponible pour "une durée indéterminée"

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

[Mise à jour] Les Sharks d'Antibes ont annoncé qu'Ali Traoré (2,05 m, 36 ans) était touché au genou et arrêté pour "une durée indéterminée".

[Brève originelle] Antibes tente de redresser la barre en Pro B et le club a procédé à quelques changements dans l'effectif mais aussi dans le staff. Le technicien belge Daniel Goethals a repris l'équipe voilà un mois et les premiers résultats se font attendre, même si lui rappelle qu'il n'est pas un magicien et n'hésite pas à dire que le groupe en place n'est prêt pour être compétitif à ce niveau.

Si Nice Matin explique que l'ancien coach de Neuchâtel ne s'entendrait pas avec le pivot vétéran Ali Traoré (2,05 m, 36 ans), le joueur a lui assuré sur Twitter être mis au repos pour "raison médicale et familiale". Quoi qu'il en soit, l'ancien international français n'affrontera pas son ancien club de Quimper ce vendredi. Depuis le début de saison, l'ex-MVP Français de Pro A tourne à 11,3 points à 50,5% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds, 2 passes décisives et 0,9 contre pour 11,8 d'évaluation en 24 minutes.

Toujours est-il que les Sharks ne vivent pas une saison très stable, eux qui sont avant-derniers du championnat avec 8 défaites en 11 matches.