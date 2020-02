Antibes : Le Canadien Chris Van Zyl futur homme fort du club ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

C'est le bruit qui court depuis plusieurs semaines dans le monde de la balle orange azuréenne. Le Canadien Chris Van Zyl travaillerait à s'investir au sein d'un club de basketball professionnel de la Côte d'Azur.

Ce nom, Van Zyl, vous dit peut-être quelque chose. Son fils Austin a par le passé défendu les couleurs des Espoirs de l'AS Monaco. Plusieurs sources nous avaient indiqué à l'époque qu'il essayait de s'intégrer dans la direction du club, sans succès, notamment à cause d'une réputation complexe, au Canada comme dans la Principauté.

L'ancien président du programme Prep Stars Canada (une "travel team" canadienne) se serait ensuite reporté vers Antibes. Nice Matin l'a confirmé en fin de semaine dernière. L'annonce de son engagement au sein de la structure avait même été envisagé le 12 décembre. A l'époque, les Sharks avaient prévu des annonces importantes lors d'une conférence de presse. Mais finalement, la seule information était la signature de l'ailier Sadio Doucouré pour deux ans et demi.

Si l'on en croit le quotidien niçois, Chris Van Zyl a été présenté au groupe professionnel et pourrait prendre le rôle de directeur sportif, qui manque tant au club. Son carnet d'adresse pourrait également permettre d'attirer des investisseurs. Reste que rien n'est pour le moment officiel - malgré la présence du Canadien sur les rencontres à domicile des Sharks - et que les confirmations mettent plus de temps à arriver que prévues.