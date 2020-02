Antibes - Nantes : le choc des dynamiques

PRO B

Antibes - Nantes, c'est la finale de la Leaders Cup Pro B qui va démarrer ce dimanche après-midi à la Disney Event Arena de Marne-la-Vallée. Au classement du championnat, les deux équipes sont très proches. Les Sharks comptent 12 victoires en 20 matchs, tandis que l'Hermine elle a un bilan équilibré (10 victoires et 10 défaites). Mais à y regarder de plus près, les dynamiques sont complètement inverses. L'équipe de Nikola Antic, après un début de saison difficile, reste sur 10 victoires en 12 matchs. De son côté, la troupe de Jean-Baptiste Lecrosnier a perdu 6 en 7 matchs en 2020. Au milieu de la tempête, Nantes a l'occasion de stopper cette mauvaise dynamique. Et surtout de s'enlever une pression élevée en se qualifiant directement en playoffs de Pro B, en cas de victoire cet après-midi.

"Quand tout va bien, c'est facile d'être une bonne équipe, rappelle le coach de l'Hermine dans Ouest-France. C'est quand c'est difficile que l'on voit la valeur des hommes et d'un groupe."

Nantes a de l'expérience avec notamment l'ailier Gary Chathuant, particulièrement décidé à ramener un Trophée pour le club dans lequel il évolue depuis un an et demi.

"Une finale, c'est sur un match et tout peut arriver même s'ils sont sur une bonne lancée, souvent ces équipes arrivent en confiance. Nous, on va arriver avec la rage", annonce-t-il dans Presse Océan.

Lors du match aller en championnat, Nantes s'était imposé 76-70 à l'AzurArena.