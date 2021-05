Antibes : Rupture du tendon d'Achille pour Axel Louissaint, saison également terminée pour Sadio Doucouré

Antibes n'est pas épargné par les blessures. Les Sharks ont encore perdu deux joueurs importants de leur effectif. C'est Nice-Matin qui a confirmé cette nouvelle : Axel Louissant et Sadio Doucouré ne rejoueront plus de l'exercice.

Axel Louissaint (1,98 m, 25 ans), qui vient juste de prolonger pour la saison 2020-2021, souffre malheureusement d'une rupture du tendon d'Achille et est arrêté pour 7 à 9 mois. Arrivé en cours de saison, l'arrière/ailier suisse valait cette saison 6,8 points, 2,2 rebonds et 1,2 passe décisive.

Quant à Sadio Doucouré (2,00 m, 28 ans), sa saison est terminée à cause d'une fracture au majeur de la main droite. Revenu d'un long arrêt vendredi contre Denain, l'ailier repart aussitôt à l'infirmerie. C'est là-aussi une bien mauvaise nouvelle puisque avant son arrêt, il tournait à 12,9 points à 35,8% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds, 1,4 passe décisive et 3,2 balles perdues pour 11,6 d'évaluation en 31 minutes.

Antibes souffre cette saison et culmine à la seizième place de Pro B avec un bilan de 6 victoires pour 18 défaites. Ces pertes ne vont pas arranger les choses. En revanche, le meneur/arrière Paulius Dambrauskas et le pivot Ali Traoré réintègreront le groupe prochainement.

Deux petites bonnes nouvelles quand même côté @AntibesSharks : les retours à court terme de Paulius Dambrauskas (déchirure ischios) et Ali Traoré (genou).



Programme à venir : 14/5 c. StChamond, 18/5 à Gries, 21/5 c. Rouen, 25/5 à StQuentin, 28/5 c. Fos#ProB