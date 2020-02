Antibes : Sadio Doucouré absent six semaines

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sorti sur blessure vendredi sur le parquet de Fos Provence, l'ailier des Sharks d'Antibes Sadio Doucouré (2,00 m, 27 ans) souffre d'un sérieux traumatisme au genou a révélé l'IRM passée ce lundi. L'ancien joueur des Metropolitans 92 va ainsi devoir s'arrêter pour une durée de six semaines. Le club n'envisage pas encore de se se renforcer.

Arrivé en décembre, ce poste 3 longiligne et athlétique a joué six matchs avec les Sharks. Il tourne à 6 points à 38,8% de réussite aux tirs, 4,8 rebonds, 0,7 contre et 1,7 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en 22 minutes de moyenne.