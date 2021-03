Antibes : Sidy N'Dir et Etienne Ca forfaits contre Nantes, Byron Wesley est arrivé

Pour son retour à la compétition, ce vendredi à 17h à Nantes, Antibes devra faire sans le meneur Sidy N'Dir et le pivot Etienne Ca annonce Nice Matin. En parallèle, l'arrière Byron Wesley, signé fin janvier, est enfin arrivé sur la Cote d'Azur. Mais pour le match d'aujourd'hui, le nouveau technicien belge Daniel Goethals devra responsabiliser les jeunes.

