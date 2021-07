Antibes : Sullivan Hernandez arrive, des départs prévus

Comme annoncé, Sullivan Hernandez (2,04 m, 25 ans) rejoint les Sharks d'Antibes. Ce poste 4-5 s'est engagé pour deux saisons au sein du club azuréen. Joueur de rotation à Fos Provence ces dernières années, il devrait retrouver le même rôle derrière Temidayo Yussuf, Ludovic Negrobar et Jean-Marc Pansa.

"(Il va nous) apporter de la tonicité, de l’agressivité et du dynamisme dans notre secteur intérieur, explique son futur entraîneur Daniel Goethals. Mais aussi, c’est un joueur qui est capable d’occuper plusieurs postes. Il peut évoluer en tant que poste 4 mais également au poste 3. Sur l’aspect offensif, sa présence aux rebonds et sa rapidité vont nous permettre un meilleure projection vers l’avant. Enfin, c’est un joueur qui a vécu beaucoup de choses avec son club formateur à seulement 25 ans, notamment un titre de champion de Pro B, qui a totalement adhéré à notre projet et qui a exprimé la volonté de passer les étapes pour devenir un joueur plus complet."