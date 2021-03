Antibes : Un contrat d'un mois pour Temidayo Yussuf, pigiste médical de Sadio Doucouré

PRO B

Crédit photo : Mário Picanço Ataíde

Dévoilé par les médias portugais, le nom du nouveau club de Temidayo Yussuf était exact : Antibes a bel et bien officialisé la signature du pivot californien, en lieu et place de l'ailier Sadio Doucouré, blessé au genou. Si la décision de faire venir un nouvel intérieur peut surprendre, par rapport à un secteur extérieur plutôt frêle, l'ancien leader du SC Lusitania vient aussi suppléer dans les faits les absences d'Étienne Ca et Ali Traoré. Il aura un mois pour se montrer en Pro B puisqu'il a été engagé jusqu'au 22 avril. Le temps (normalement) de disputer sept matchs de championnat, à commencer par un déplacement déjà crucial vendredi à Poitiers.

« Tem est un joueur puissant et possédant de très bonnes mains », décrit l'entraîneur Daniel Goethals. « Adroit à l’intérieur, voire même à 3 points, il possède un physique idéal pour la Pro B et le niveau supérieur. Ses statistiques dans une ligue où beaucoup d’intérieurs sont étrangers et expérimentés en attestent. »

Attendu demain sur la Côte d'Azur en provenance des Açores, Temidayo Yussuf a également fait part de son bonheur de venir renforcer les Sharks, actuellement relégables en Pro B (17e avec 3v-9d) : « Je suis impatient de rejoindre Antibes. Je n’ai entendu que des bonnes choses sur l’organisation et sur la ville. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux partenaires et de les aider à remporter des matchs. »

L'effectif actuel d'Antibes :

Gédéon Pitard et Vincent Amsellem.

Byron Wesley, Shawn Tanner et Axel Louissaint.

Leopold Ca, Carl Lindbom, Jean-Marc Pansa et Temidayo Yussuf.

(Sidy N'Dir, Sadio Doucouré, Étienne Ca et Ali Traoré sont arrêtés à cause d'une blessure).