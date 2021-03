Antibes "met au repos" Ali Traoré pour le déplacement à Quimper

PRO B

Antibes tente de redresser la barre en Pro B et le club a procédé à quelques changements dans l'effectif mais aussi dans le staff. Le technicien belge Daniel Goethals a repris l'équipe voilà un mois et les premiers résultats se font attendre, même si lui rappelle qu'il n'est pas un magicien et n'hésite pas à dire que le groupe en place n'est prêt pour être compétitif à ce niveau.

Autre soucis, l'ancien coach de Neuchâtel ne s'entendrait pas avec le pivot vétéran Ali Traoré (2,05 m, 36 ans) selon Nice Matin. A tel point que l'ancien international français ne devrait pas être du déplacement chez son ancien club de Quimper ce vendredi poursuit le quotidien. Depuis le début de saison, l'ex-MVP Français de Pro A tourne à 11,3 points à 50,5% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds, 2 passes décisives et 0,9 contre pour 11,8 d'évaluation en 24 minutes. Sur Twitter, le joueur assure être mis au repos pour "raison médicale et familiale".

Quoi qu'il en soit, les Sharks ne vivent pas une saison très stable, eux qui sont avant-derniers du championnat avec 8 défaites en 11 matches.