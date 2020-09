Antibes aimerait faire revenir Ali Traoré

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Son passage à Antibes, fin 2017, l'avait enchanté et lui avais permis de se relancer après une difficile saison 2016-2017, partagée entre l'Estudiantes Madrid et Byblos, au Liban. Ali Traoré (2,05 m, 35 ans) pourrait revenir à Antibes. En effet, selon nos informations, les Sharks songent à le recruter pour la saison 2020-2021, alors qu'il est sans club depuis la fin de l'exercice passé.

Après s'être relancé à Antibes en fin d'année 2017, alors que l'équipe évoluait en Pro A, il avait signé à Monaco avec qui il avait atteint la finale des playoffs 2018. Puis, il était revenu à Strasbourg. Là-bas, après de très beaux débuts, il a connu des hauts et des bas. En 20 matchs en 2019-2020, le natif d'Abidjan tournait à 11,3 points à 65,4% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds en 19 minutes. Finalement écarté de l'équipe première fin janvier, il n'a plus rejoué depuis huit mois.

A 35 ans, le double-champion de France pourrait donc retrouver la Pro B (il y a joué avec Quimper en 2004-2005) et accompagner Antibes et ses deux jeunes postes 5 (Etienne Ca et Jean-Marc Pansa) vers un objectif élevé, celui d'un retour en première division française.