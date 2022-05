Antibes arrache le match aller contre l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans ses trois meneurs, l'Alliance Sport Alsace est passée tout près de réaliser un énorme coup à Antibes dans le match aller des demi-finales des playoffs d'accession. Mais l'équipe de Julien Espinosa a eu du mal à mettre son jeu en place dans le money time et manqué des lancers francs clés, permettant à Tim Derksen (27 points à 10/14 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation en 34 minutes) d'égaliser à 73 partout à la fin du temps réglementaire. Porté par leur salle et dans une bonne dynamique, les Sharks ont logiquement pris le dessus face à une formation manquant logiquement de repères sans vrai poste 1 de métier. Car Sofiane Briki, aussi bon soit-il en cette fin de saison, a beau avoir été admirable (12 points à 5/14, 5 rebonds, 11 passes décisives, 3 interception et 5 balles perdues pour 14 d'évaluation en 34 minutes), les actions alsaciennes ont souvent été trop statiques en fin de rencontre pour rester au contact.

Fort de cette première expérience, et avec l'espoir de récupérer au moins un meneur, l'ASA espère égaliser lors du match retour, à domicile mercredi.

