Antibes cherche un meneur

Après sa défaite contre Lille vendredi, Antibes est 16e de Pro B avec 4 victoires et 10 défaites. Au club depuis quelques semaines, l'entraîneur Daniel Goethals tente de réorganiser l'équipe. Devant la presse après la rencontre, et notamment Nice-Matin, il a confié qu'il cherchait un meneur de jeu, en plus de Gédéon Pitard (photo) et Vincent Amsellem.

"Les progrès ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu’on aimerait faire, mais on n’a pas la capacité de s’entraîner cinquante fois entre les matches. Il faut qu’on trouve un chef d’orchestre qui puisse organiser tout ça. Au moment où je vous parle, mon ordinateur est allumé et je suis en train de regarder le profil d’un joueur. Le marché est compliqué sur le poste de meneur. Des profils Bosman-Cotonou, il n’y en a pas 18 millions. J’essaie d’ouvrir la panoplie habituelle, en regardant d’autres championnats comme on a pu le faire pour Temidayo Yussuf qui venait du Portugal. Il y a des championnats qui se terminent en ce moment et qu’on connait très bien comme la Pologne et la Finlande, mais pour le moment c’est compliqué. On pourrait signer quelqu’un aujourd’hui si on voulait, mais il faut vraiment qu’il remplisse la case création-organisation. On nous dit que le temps presse, c’est vrai mais il s’agit de notre dernier joker. Si on se trompe on est mort ! Il y a 4/5 choses sur le grill, mais pour l’instant ça ne se décante pas. Le seul dossier qui a bougé s’est complètement fermé. J’ai essayé de faire venir un joueur mais son club ne voulait pas le laisser partir."