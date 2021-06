Antibes et Benjamin Monclar (Blois), à l'heure des retrouvailles ?

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Longtemps en course pour la montée en Jeep ELITE, l'ADA Blois, largement touchée par les blessures et stoppée par la COVID-19, a finalement cédé sa place dans le top 2 de la Pro B à Fos Provence et Paris. L'équipe de Mickaël Hay - qui a par ailleurs été très courtisé, par Dijon notamment, mais devrait continuer l'aventure en Loir-et-Cher - s'oriente vers une fin de cycle. Capitaine et joueur emblématique du club, Benjamin Monclar (1,90 m) devrait retrouver la Côte d'Azur et Antibes.

Un contrat de trois ans à la clé

Normalement maintenu en Pro B suite à la fusion entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim, Antibes veut faire revenir celui qui a pris part à la montée des Sharks en Pro A en 2013. Dans la foulée, il avait connu une courte expérence au Spirou Charleroi avant de rejoindre Blois, alors en NM1, pour un contrat de courte durée devenu un engagement dans le temps. Jusqu'ici, il n'a pas quitté l'Abeille des Aydes. Mais après son excellente saison 2020-2021 (12,6 points à 48,4% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 2,9 passes décisives pour 12,1 d'évaluation en moins de 26 minutes), le natif de Limoges pourrait s'inscrire dans un nouveau projet à Antibes, qui lui propose trois années de contrat.

Blois a démontré son savoir-faire à tous les niveaux ces dernières années et notamment sa capacité à se rebâtir après les désillusions. Le club va s'engager dans un nouveau cycle avec sans doute la capacité à rebondir et créer un nouveau noyau qui sera à même de lutter pour la montée en Jeep ELITE.