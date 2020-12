Antibes et Denain s'imposent à l'extérieur

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le nouveau succès de Nantes vendredi et la très large victoire de Fos samedi, deux rencontres de Pro B étaient au programme, ce dimanche 20 décembre. À Évreux et à Gries-Oberhoffen, Antibes et Denain se sont respectivement imposés.

Évreux - Antibes : 76-81

Sans Pedro Barral - qui souffre d'une déchirure aux ischios-jambiers, l'ALM Évreux n'a toujours pas réussi à ouvrir son compteur de victoire, face aux Sharks d'Antibes. Faciles en première période (45-31, 20'), les Ébroïciens n'ont pas su contenir Jean-Marc Pansa. Intenable à longue distance (3/5 à 3-points), le pivot guyanais a signé la meilleure marque (21 points à 9/14 aux tirs) et la meilleure évaluation (29) de sa carrière.

Battus en milieu de semaine par Vichy-Clermont, les Azuréens vont pouvoir profiter de la trêve pour régler l'énigme Cleanthony Early, signé pour cinq ans cet été. Depuis son arrivée, le joueur passé par les New York Knicks, à la réputation sulfureuse, ne cesse de décevoir.

#ProB Cleanthony Early et le professionnalisme. Du jamais vu. Le joueur n’a quasiment pas joué en 2e mi-temps. Avant son retour en toute fin de match sur le parquet, de quoi déclencher la colère d’Ali Traoré : « Pourquoi tu remets ce putain de clown ? » en direction de Stanford. pic.twitter.com/zV4bPp1fUX — Alexandre Sanson (@aem_sanson) December 20, 2020

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre

Gries-Oberhoffen - Denain : 85-89

Face à une équipe griesoise sans Warren Woghiren et en manque de rythme défensivement, Denain a signé son troisième succès de la saison, grâce à un bon troisième quart-temps (remporté 27-20). Les hommes de Rémy Valin, qui ont su proposer une belle alternance jeu intérieur - jeu extérieur, se sont appuyés sur le duo Anthony Racine (14 points dont 3/3 à 3-points) - Ruphin Kayembe (24 points à 10/13 aux tirs) pour l'emporter.

Avec un très bon Brandon Edwards (22 points à 6/7 aux tirs et 10 rebonds), la troupe de Ludovic Pouillart (menée 66-85, 34') est tout de même parvenue à refaire son retard en fin de partie, grâce à un 19-4 final. À noter l'excellent premier match en Pro B d'Hugo Robineau (prêté par Cholet), qui finit à 11 points et 6 passes délivrées.

Cliquez-ici pour les statistiques de la rencontre