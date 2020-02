Antibes met fin à la série de Quimper, Nancy poursuit la sienne

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

On n'arrête plus Nancy qui a enchaîné à Aix-Maurienne après avoir été malmené pendant plus de trois quart-temps en Savoie. Le Sluc a pris les devants par un 10-0 alimenté par deux paniers à 3 points de Yunio Barrueta en fin de troisième quart-temps (53-58) puis par un 9-0 dans le dernier acte qui a scellé le sort de la rencontre (61-76). MVP du match, Bastien Vautier s'est notamment distingué avec 19 points à 8/10 au tir, 9 rebonds et 3 contres.

Les Sharks au pied du podium

Nancy profite également de défaite de Quimper à Antibes pour revenir à égalité à la deuxième place. L'Ujap de Torey Thomas (18 points) et David Jackson (22 points) a longtemps résisté aux Sharks qui ont toutefois réussi à passer un coup d'accélérateur décisif en fin de match avec un 12-1 ponctué par les 3 points de Roko Ukic (16 points, 6 passes décisives) et Romuald Morency (10 points) afin de prendre 15 longueurs d'avance (67-52) et s'imposer 77-71.

Parmi les surprises de la soirée qui profitent au passage à Antibes, à noter le revers de Saint-Chamond à domicile (69-76), le lourd revers de Nantes à Paris (88-63) ou la quatrième défaite consécutive de Vichy-Clermont, battu à la maison face à Lille (75-84).

En bas de tableau, Saint-Quentin s'est relancé dans la course au maintien en allant s'imposer à Gries-Oberhoffen (69-79) tandis que Fos-sur-Mer a eu le sang-froid nécessaire pour venir à bout d'Evreux avec l'aide d'un Caleb Walker décisif, l'ancien ébroïcien terminant MVP du match avec ses 24 points (73-70). Poitiers n'a en revanche pas existé à Denain et s'est incliné 80-66.

Les résultats de la 19e journée :