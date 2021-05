Antibes prolonge Axel Louissaint et Temidayo Yussuf pour la saison prochaine

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Axel Louissaint (1,98 m, 25 ans) et Temidayo Yussuf (2,01 m, 24 ans) ont prolongé leur contrat avec les Sharks d'Antibes pour la saison 2021-2022.

Les deux joueurs étaient arrivés dans le Sud pour remplacer les blessés Sidy N'dir et Sadio Doucouré. Ils ont été d'un grand apport à l'équipe qui est actuellement classée 16e de ProB avec un bilan de 6 victoires et 17 défaites. Le Suisse Axel Louissaint a beaucoup contribué depuis son arrivée, tournant à 7,4 points à 35,4% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds, 1,2 passe décisive et 1,1 interception en moyenne par match. C'est le nouvel entraîneur d'Antibes, Daniel Goethals, qui l'a fait venir de Suisse où il l'a côtoyé.

"Axel est en train de montrer semaine après semaine qu’il est capable d’évoluer en Pro B, a-t-il expliqué sur le site Internet du club d'Antibes. C’est un joueur qui, à l’heure actuelle, dispose de toutes les qualités requises pour être un joueur intéressant, mais qui dispose également d’une grande marge de progression. Continuer avec Axel au sein de l’effectif est une réelle satisfaction."

Le joueur, qui a effectué ses années en centre de formation à l'Elan Chalon, se dit heureux de continuer à faire partie de ce club, de ce projet.

"Je me retrouve dans le projet ambitieux que le coach et club souhaitent mener à bien. Antibes est un grand club, avec un grand palmarès et une vraie structure. J’y ai été très bien accueilli, je me sens bien et je pense m’être plutôt bien adapté à ce nouveau championnat. Je suis convaincu de pouvoir poursuivre ma progression ici et c’est pourquoi j’ai fait le choix de la stabilité."

Temidayo Yussuf, lui, a compilé sur ses 11 matches 13,8 points, 5,4 rebonds et 0,8 passe pour une évaluation de 13,7 en 26 minutes de moyenne. Ce jeune intérieur physique fera aussi partie de ce projet qui continue de grandir chez les Sharks.