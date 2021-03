Antibes rachète le contrat de Temidayo Yussuf au SC Lusitania

PRO B

Crédit photo : LPB

Comme prévu, un intérieur américano-nigérian est en approche à Antibes. Mais alors que Michael Fakuade (ex-Orléans et Châlons-Reims) était attendu, les Sharks ont finalement jeté leur dévolu sur un inconnu du championnat de Pro B : Temidayo Yussuf (2,01 m, 24 ans), la terreur du championnat portugais, candidat n°1 au trophée de MVP de la saison (19,7 points à 55%, 10 rebonds et 3,4 passes décisives pour 25,4 d'évaluation en 23 rencontres).

Samedi, le SC Lusitania a annoncé le départ de son joueur vedette pour la France (tandis que zerozero.pt a précisé qu'il s'agissait du club azuréen). « Nous avons beaucoup réfléchi puisque nous sommes conscients de l'importance sportive de Yussuf mais le fait de vendre ses droits est finalement devenu une nécessité puisque cela permettra surtout de stabiliser financièrement le club », a communiqué le président Luis Carneiro, faisant également valoir « une occasion unique pour le joueur. »

Un jeune Johan Passave-Ducteil ?

Si le club de la Côte d'Azur est en plein marasme sportif, Temidayo Yussuf va effectivement pouvoir bénéficier d'une exposition bienvenue en Pro B tant son parcours a été sinueux jusqu'ici. Formé à Long Beach State, il a démarré son cursus universitaire sans posséder aucun fondamentaux (3,5 points à 49% en 2014/15), a subi une longue litanie de blessures (dont une saison blanche en 2015/16) mais a su élever progressivement son niveau de jeu (8 points à 48% et 4,9 rebonds en 125 rencontres NCAA), au point d'être élu dans le deuxième meilleur cinq de sa conférence en 2017, aux côtés notamment de Justin Bibbins. Pourtant, après avoir été diplômé en 2019, il devra attendre un an sans emploi, avant que le club des Açores ne lui tende la main. La suite de l'histoire est connue : fêté par 210 spectateurs dimanche pour sa dernière au Portugal, le natif d'Oakland n'accompagnera pas laTe suite de la belle saison du Lusitania (6e avec 15 victoires en 23 matchs) mais tentera de sauver Antibes où sa férocité, sa combativité et son profil intéressant de petit intérieur puissant (2,01 m pour 120 kilos, comparé à Johan Passave-Ducteil par French Basketball Scouting) ne seront pas de trop dans la mission maintien des Sharks.



Dimanche, 16h45 : après avoir contribué au succès décroché contre Barreiro (21 points à 8/12 et 5 rebonds),

Tamideyo Yussuf est honoré par le SC Lusitania (photo : Alfredo Lemos)