Antibes rate le coche face chez l'ASA et jouera une belle à l'Azur Arena

PRO B

Crédit photo : Myriam Vogel

La victoire ou la porte. L'équation était simple et l'Alliance Sport Alsace l'a résolue à domicile en s'imposant 80-78 face à Antibes. En terres alsaciennes, les hommes de Dan Goethals ont bataillé au score tout au long du match et n'ont pas su trouver la solution pour surprendre une équipe de l'ASA bien en place.

Dès les premières secondes du match, l'ASA a pris à la gorge les Azuréens et fait la course en tête à l'issue d'un premier quart-temps plutôt défensif (15-12). Antibes va alors se réveiller et coller un 10-2 aux hommes de Julien Espinosa, ancien coach emblématique des Sharks, avant que ses hommes ne remettent un coup d'accélérateur juste avant la mi-temps grâce aux réalisations d'Obi Enechionyia (11 points) et aux deux tirs primés de Sofiane Briki et Anthony Racine (38-30 puis 39-34, 20e).

Benjamin Monclar et Anthony Racine ont fait la musique

De retour sur le parquet, l'intensité entre les deux formations n'était pas retombée et les Alsaciens continuaient sur leur lancée malgré un petit raté de Strahinja Gavrilovic (11 points et 18 d'évaluation) sous le cercle qui aurait pu donner dix points d'avance aux siens. Un petit raté dont allait profiter les Sharks pour recoller et remettre la pression sur leurs hôtes du soir (45-26, 25') avant que Sofiane Briki (14 points), Anthony Racine (19 points), Benjamin Monclar (20 points et 26 d'évaluation) et Jean-Marc Pansa (20 points) ne se tirent la bourre au scoring, laissant le suspense tout entier à l'entame du dernier acte (59-58).

Alasaciens et Azuréens ont continué de se rendre coup pour coup et finalement, c'est bien l'ASA qui a fini par faire la différence à 18 secondes de la sirène grâce au panier primé de Fahrudin Manjgafic (15 points). Les Sharks ont manqué la balle de match et devront donc disputer un match d'appui, samedi soir.

Cliquez ici pour accèder aux statistiques de la rencontre