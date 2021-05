Antibes remporte le match de la peur contre Saint-Chamond

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

A l'AzurArena,

S'il ne devrait y avoir qu'un relégable cette saison en Pro B, avec la fusion entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim, il n'empêche que la lanterne rouge poitevine, revient en course. Ainsi, la rencontre de ce vendredi soir à l'AzurArena revêtait d'une grande importance. En s'imposant 88-79 contre Saint-Chamond (17e avec 5 victoires et 17 défaites), Antibes (16e avec 7 victoires et 19 défaites) a fait le trou avec l'avant-dernier du championnat, en mettant fin au passage à sa série de 6 défaites de suite.

Le duo Pitard - Wesley régale

Pour se défaite des Ligériens, les Sharks - privés de Paulius Dambrauskas, Axel Louissaint et Sadio Doucouré - ont du attendre l'ultime période. Car auparavant, la partie a été très serrée, Olivier Cortale donnant même l'avantage aux joueurs d'Alain Thinet juste avant la mi-temps (45-47). Mais grâce à une défense de meilleure qualité (32 points encaissés après à la pause) mais aussi leur collectif bien lancé par le duo de meneur-arrière Gédéon Pitard (14 points à 6/8, 6 rebonds, 3 interceptions et 6 passes décisives pour 26 d'évaluation en 30 minutes) - Byron Wesley (19 points à 7/14 aux tirs 5 rebonds, 13 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 38 minutes), les Azuréens ont trouvé de nombreux espaces pour dégainer à 3-points, avec réussite (13/28). Ils ont notamment régalé le poste 4 finlandais Carl Lindbom spécialiste du catch and shoot (17 points à 5/12 derrière l'arc ce vendredi soir). Mais c'est Wesley qui a mis fin au suspense avec un tir primé en isolation au nez et à la barbe de Mathieu Guichard. Et si Jonathan Hoyaux (25 points à 7/10 à 3-points en 31 minutes) se démenait pour ramener les siens, Saint-Chamond a fini par céder (88-79).

Antibes prend de l'avance dans la course au maintien. Mais la route est encore longue et elle passera d'ailleurs par Saint-Chamond pour le match retour le 4 juin prochain.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques d'Antibes vs Saint-Chamond