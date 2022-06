Antibes s'impose au bout du suspense face à l'Alliance Sport Alsace

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

La victoire a été longue à se dessiner. Face à une équipe alsacienne accrocheuse, Antibes a dû attendre le dernier dixième du match pour s'imposer (88-87) et valider son billet pour la finale des playoffs d'accession de Pro B qui les opposera à l'ADA Blois, tombeurs de Vichy-Clermont dans l'autre demi-finale.

Dès le début de la rencontre, Antibes et l'ASA se sont rendus coup pour coup et ont été plutôt offensifs dans un premier quart-temps rythmé par les coups de canon derrière l'arc de Benjamin Monclar pour Antibes et Sofiane Briki et Anthony Racine (14 points) pour l'ASA bien aidés par Jérôme Cazenobe (10 points). C'est même ce dernier, alors qu'il ne restait qu'une petite poignée de secondes, qui clôturait ce premier acte d'un magnifique tir à 3-Points pour offrir huit unités d'avance à son équipe à l'entame du second quart (20-28).

Repartis sur les même bases, Antibes et Gries-Souffel continuaient leur festival offensif toujours sans le moindre temps mort et le premier à caler sera l'ASA. En passant un 11-2 à leur adversaire du soir, les Antibois ont pu reprendre les commandes du match (20-28 puis 31-30, 13'). Les hommes de Julien Espinosa se remettaient à la tête à l'endroit et repartaient tambour battant dans la bataille pour finalement être aux coudes à coudes jusqu'à la mi-temps avant qu'un énième coup de canon ne soit tiré au buzzer par le lituanien Dovydas Redikas pour donner un petit point d'avance à son équipe (46-47).

Sofiane Briki impressionnant, Benjamin Monclar décisif dans le dernier quart

Au retour des vestiaires, l'ASA marquait le pas et encaissait un 7-0 d'entrée. Une entame qui laisse à désirer mais qui n'a duré que quelques minutes pour les alsaciens qui se sont remis dans le droit chemin et ont recollé au score. Une habitude dans cette rencontre. Finalement le score ne pas cesser d'évoluer, tout comme le lead. Statut quo à l'heure d'entamer le money time (63-63, 30'). Comme lors du match 1 et du match 2, Antibes et l'ASA vont alors s'en remettre à leurs artilleurs avec dans un premier temps par le trio Reginald Johnson (23 points), Benjamin Monclar (16 points) et Tim Derksen (20 points, 5 rebonds et 7 passes pour 24 d'évaluation) qui a fait des étincelles à l'intérieur et derrière l'arc pour offrir un avantage confortable de dix unités aux Antibois (79-69, 35'). À ce moment-là, nous aurions pu croire que l'Alliance Sport Alsace n'allait pas se relever mais au courage et avec le cœur, les alsaciens, emmenés par Sofiane Briki (25 points à 6/9 à 3-Points et 3 rebonds pour 21 d'évaluation) et Strahinja Gavrilovic (16 points, 8 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évaluation) précieux sous le cercle, vont alors entamer une folle remontée à coup de trois-points tous plus assassins les uns que les autres. Antibes semblait tenir sa victoire mais l'ASA l'a fait trembler jusque dans les derniers instants (88-87).