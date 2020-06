Antibes signe Etienne Ca jusqu'en 2023

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir joué à l'Élan Chalon pendant quatres saisons, Etienne Ca (2,10 m, 23 ans) va découvrir une nouvelle équipe et un nouveau championnat. Peu utilisé en début de saison par Philippe Hervé, il a été contraint de mettre un terme à sa saison plus tôt que prévu. Après une blessure au poignet, le pivot a dû passer sur la table d'opération et n'a plus joué sur un parquet depuis le 23 décembre.

Si pendant sa période de convalescence, le jeune joueur s'est fait connaître sur le réseau Tik Tok, ses ambitions sportives ne se sont pas moins amoindries. Comme annoncé, le natif d'Ecully vient donc de signer un contrat de trois saisons avec les Sharks d'Antibes qui ont récemment prolongé leur coach Nikola Antic jusqu'en 2022.

Lors de ses 8 matchs sous les ordres de Philippe Hervé, il a tourné à 4,3 points à 73% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 0,1 passe décisive pour 4,3 d'évaluation en 8 minutes de moyenne. Son rendement était légèrement inférieur à celui de l'année dernière (3,7 points à 64,5%, 2,6 rebonds et 0,5 contre en 10 minutes, sur 26 matchs de championnat).

À Antibes, il rejoint donc Nikola Antic ainsi que Gédéon Pitard, Roko-Leni Ukic et Sadio Doucouré qui sont actuellement sous contrat. Il pourrait être rejoint dans les prochains jours par son frère Léopold Ca qui évoluait à Saint-Quentin la saison dernière.