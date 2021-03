Antibes tente de faire venir Michael Fakuade

PRO B

Crédit photo : CCRB TV

En mauvaise posture en Pro B, Antibes tente de rééquilibrer son effectif depuis plusieurs semaines. Selon Sportando, le club aurait formulé une offre au club polonais de Szczecin afin de récupérer l'intérieur américano-nigérian Michael Fakuade (2,02 m, 32 ans).

Ce vétéran est connu en France pour avoir joué à Orléans en 2018-2019 (10,9 points à 48% de réussite aux tirs et 6,1 rebonds pour 13,7 d'évaluation en 24 minutes en Pro B), saison de la remontée, puis à Châlons-Reims en Jeep ELITE en 2019-2020 (6,4 points et 4,1 rebonds pour 7,9 d'évaluation). L'été dernier, il avait donc rejoint Szczecin où il tournait jusqu'ici à 12,3 points à 51,4%, 6,6 rebonds et 1,9 passe décisive pour 15,7 d'évaluation en 26 minutes.

Vétéran réputé pour sa défense, le natif de Chicago (Illinois) pourrait amener de la dureté et un meilleur équilibre dans le secteur intérieur. Des aspects qu'avaient réclamé le nouvel entraîneur Daniel Goethals dans Nice-Matin après la défaite contre Aix-Maurienne vendredi :

"Il faut être réaliste, cette équipe n'est pas prête aujourd'hui pour différentes raisons. On se retrouve avec des gamins contre des équipes expérimentées qui ont l'habitude de la ligue. On manque de densité parce qu'on n'est pas capables de jouer en défense et en attaque. Je ne suis pas critique ou négatif, je suis simplement réaliste. J'ai su tout de suite qu'on allait partir de très loin. On a des ajustements à faire au sein de l'effectif. On va se poser les bonnes questions avec les dirigeants et le staff."

S'il venait à rejoindre les Sharks, Fakuade serait le deuxième remplaçant médical (sur un maximum de trois) engagés par le club azuréen, après l'arrière suisse Axel Louissaint arrivé suite à la blessure de Sidy N'Dir. L'intérieur Etienne Ca et depuis récemment l'ailier Sadio Doucouré (genou) sont également à l'infirmerie.

Avec 3 victoires en 11 matches, Antibes est 17e et donc relégable.