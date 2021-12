Antibes va retirer le maillot de Tim Blue le 11 janvier

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le mardi 11 janvier 2022 à l'occasion de la réception de Denain, le club d'Antibes va retirer le maillot de Tim Blue. Joueur clé des Sharks entre 2012 et 2020, avec deux montées en Pro A (en 2013 et 2015) et une victoire en Leaders Cup Pro B (en 2015), l'ailier-fort a surtout fait preuve d'une grande fidélité et d'une grande régularité à une époque où les joueurs changent de club très parfois chaque année. Toujours installé sur la Côte d'Azur, le Floridien âgé de 37 ans n'a pas cessé de jouer puisqu'il joue désormais pour Golfe-Juan, en Nationale 2 masculine. Il aura ainsi l'occasion de voir son maillot accroché au plafond de l'AzurArena à chaque fois qu'il se rendra sur place.

