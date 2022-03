Antoine Eïto : « Monter en Betclic ELITE d’une manière ou d’une autre »

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Deuxième du classement Pro B, l’Elan Chalon (17 victoires et 6 défaites) talonne le leader de la saison régulière, Saint-Chamond (18 victoires et 6 défaites). Avant le choc chez le sixième du championnat, Saint-Quentin (13 victoire et 10 défaites), le capitaine de l'Elan Chalon Antoine Eïto fait le point sur Elan TV. Il y est bien sûr question de objectifs de remontée du club bourguignon :

« C’est maintenant que ça joue et j'ai envie de dire que oui on veut monter, oui on veut finir premier mais il faut garder dans en tête qu’il y a une autre possibilité de le faire, c’est de jouer les playoffs. Si tout va bien et qu’on monte directement c’est parfait. L’objectif est atteint mais l’objectif n’est pas perdu si on ne finit pas premier. Comme disait Romeo Travis "Never too high, never too low" ; on doit garder une constance dans les performances individuelles et collectives. »

L’international français s’exprime aussi sur le mental de ses troupes. Le vétéran croit en ses coéquipers :

« Le plus important c’est de ne pas s'écrouler, il faut rester ensemble et faire au mieux en appliquant le plan de jeu. Je suis assez confiant mais il y a des moments où tu doutes. Mais je ne vois pas pourquoi je doute alors qu’en fait on a des renforts et en plus il nous reste encore de matches à domicile, bien plus que Saint-Chamond par exemple. On a vu comment était le public, il nous encourage à continuer, à faire au mieux. Je sais qu’on n’est pas tous parfaits moi le premier mais des fois c'est un peu un peu difficile, surtout pour ceux qui ont un fort tempérament comme moi et qui peuvent dégoupiller. Mais en tout cas, on garde cet objectif de dire qu’on va monter d’une manière ou d’une autre et qu’on va y arriver tous ensemble. »

L'Elan Chalon est attendu par Saint-Quentin ce vendredi soir. A l'aller, les Bourguignons avaient perdu face au SQBB.