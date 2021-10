Antoine Eïto : "Enlever cette chape de plomb"

Annoncé par tout le monde comme le grand favori de la saison de Pro B au vue du prestige du club et de son budget, largement supérieur à la concurrence, l'Elan Chalon a très mal lancé sa saison. Après une élimination en Coupe de France, une Leaders Cup compliquée, les Bourguignons ont été mangés par Saint-Chamond sur la première journée de saison régulière (93-69). Si l'Elan Chalon était vendu comme le favori, c'est aussi parce que des joueurs au pédigrée très important, comme Antoine Eïto, compose l'effectif chalonnais. Avant la réception de Rouen, le meneur/arrière s'exprime dans le Journal de Saône-et-Loire :

« Durant la Leaders Cup, on a vu certaines défaillances dans notre jeu et parfois dans notre attitude. J’espérais bien sûr qu’on se mettrait sur la touche “ON” en championnat […] Mais quand tu fais -39 puis -24 en moins de deux semaines, forcément, ça pose des questions. Je commence à comprendre comment les choses fonctionnent ici et je mesure le mal-être qui existe depuis le titre 2017. Tu le ressens partout. Aujourd’hui, il est important de ne pas l’occulter mais d’enlever quand même cette chape de plomb. Néanmoins, c’est bien que cela arrive maintenant plutôt que plus tard et que l’on tarde à réagir. »