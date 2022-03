Antoine Eito loue le collectif de Blois : "C'est l'équipe de Pro B qui joue le plus beau basket"

Devant la presse après le match, le capitaine de l'Elan Chalon Antoine Eïto est revenu sur la victoire de son équipe 82-71 contre l'ADA Blois au Colisée. Excellent ce samedi (22 points à 7/9 de réussite aux tirs dont 6/8 de réussite aux tirs à 3-points, 4 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions pour 26 d'évaluation en 26 minutes), le Charentais n'a pas manquer d'encenser le collectif adverse :

"Blois, c'est l'équipe de Pro B qui joue le plus beau basket. C'est très propre en termes d'exécution de systèmes et d'organisation défensive. C'est ce qui se rapproche le plus de la Pro A. Je trouve que nous, ça nous correspond mieux, plutôt que les trucs un peu bourbier comme quasiment 90 % des équipes de Pro B. Blois gagne avec ce système, c'est l'équipe en forme avec Saint-Quentin qu'on joue la semaine prochaine. Donc, c'est bien d'avoir gagné contre ce concurrent direct. Ce soir, on a bien défendu sur Johnson et Cornely, on a bien partagé le ballon, on a eu de l'adresse, et on a bien maîtrisé nos nerfs, ce que Blois a moins fait."