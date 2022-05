Antoine Michon, nouveau directeur sportif du Nantes Basket Hermine

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Si le coach du Nantes Basket Hermine, Jean-Marc Dupraz, a émis le souhait de modifier son effectif pour la saison 2022-2023, comme annoncé vendredi dernier en conférence de presse après la victoire face à Saint-Vallier permettant au club de se maintenir en Pro B, la direction du club a elle d'ores et déjà choisi de modifier l'encadrement du secteur de haut-niveau. Antoine Michon revient donc à Nantes en tant que directeur sportif, après le départ d'Audrey Sauret il y a quelques semaines, indique Ouest-France.

Son arrivée n'est pas une surprise étant donné qu'il connait bien le club, lui qui a été entraîneur du NBH de 2005 à 2011, ainsi que Jean-Marc Dupraz. Les deux hommes ont évolué ensemble en tant que joueur du côté d'Epinal en Nationale 1 en 1995. Antoine Michon, qui a décidé à mettre fin à sa carrière d'entraîneur après être passé par Aix-Maurienne, Boulazac, Caen et Challans, revient donc au club dans le but de mener la politique sportive du club, centre de formation y compris, et de gérer les échanges entre la direction et le staff technique.

Mais l'ancien coach de Challans n'arrive pas les mains dans les poches pusique Ouest-France annonce que le meneur Thibault Desseignet (1,82 m, 23 ans), qui a joué sous les ordres d'Antoine Michon au VCB, devrait lui aussi faire son retour au NBH après son passage de 3 saisons de 2018 à 2021. Mis de côté à Nantes l'été dernier au profit d'Harvey Gauthier, le Ligérien s'est relancé au niveau inférieur (11,6 points à 41,2% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes).