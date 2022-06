Antoine Michon devient directeur sportif du Nantes Hermine Basket

PRO B

Crédit photo : Nantes Hermine Basket

Entraineur du club de 2005 à 2011, Antoine Michon (56 ans) revient au sein du Nantes Hermine Basket en tant que directeur sportif.

Sa carrière a débuté à Challans en 1998, où il est parvenu à structurer le club de par son travail en le hissant jusqu'en NM1 depuis 2004. C'est alors en 2005 que l'histoire avec Nantes commence pour Antoine Michon. Il prend le coaching et se qualifie deux fois pour les playoffs (2007/2008 puis 2008/2009). Il rejoint ensuite Aix-Maurienne et réalise un bel exercice à la tête de l'équipe savoyarde. En 2014, il s'engage à Boulazac où il réalise une nouvelle fois une bonne saison avec une 4e place acquise en saison régulière.

2020 : Un retour à Challans

En 2018/2019, il rejoint Caen alors en Pro B et continue de tracer sa carrière dans l'antichambre de l'élite avant de revenir aux sources à Challans en 2020. La saison prochaine, Antoine Michon rejoindra Jean-Marc Dupraz, une autre tête qu'il a bien connue lorsqu'ils étaient joueurs du côté d'Épinal en NM1 en 1995. L'originaire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie arrive pour impulser une nouvelle dynamique aux côtés du staff déjà en place et il fera également le lien entre le centre de formation et l'équipe professionnelle.

Après un exercice 2021/2022 compliqué, Nantes est en quête de stabilité et de rebond. Un choix et un recrutement qui s'est avéré indispensable pour continuer de développer le club comme l'explique le président Thierry Brochard, dans le communiqué du club :

"Pour poursuivre le développement du NBH, et après la saison passée, le recrutement d’un Directeur Sportif a été identifié comme indispensable dans le projet du club. Nous sommes donc ravis d’accueillir Antoine Michon comme Directeur Sportif du NBH. Antoine a tous les atouts pour réussir. Il connaît parfaitement le basket professionnel, le haut niveau, son environnement, mais aussi le club, même si celui-ci a bien évolué depuis son passage en tant que coach. En tant que Directeur Sportif, Antoine sera le coordinateur de tout ce qui touche au sportif, des jeunes à l’équipe professionnelle, en passant par la formation, la logistique et le médical. Et cela en cohérence avec la feuille de route émise par les dirigeants en termes de politique sportive et de méthodes de recrutement. Avec Jean-Marc Dupraz, ils ont ainsi pour mission de constituer l’équipe pour la saison à venir et même d’anticiper les suivantes."