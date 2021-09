Antony Labanca à Nancy deux ans de plus

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors qu'il attaque sa deuxième saison au SLUC Nancy, l'arrière Antony Labanca (1,92 m, 27 ans) a d'ores et déjà décidé de s'engager deux ans supplémentaires pour le club lorrain. Auteur d'un solide premier exercice chez les Couguars (10,7 points à 45,4% de réussite aux tirs dont 43,2% à 3-points, 2 rebonds et 2,2 passes décisives pour 9,7 d'évaluation en 26 minutes), l'ancien MVP du championnat Espoirs espère continuer à monter en puissance sur place, et monter tout court d'ailleurs, avec une montée sportive en Betclic ELITE.