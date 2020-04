Après 16 ans au Poitiers Basket 86, Pierre-Yves Guillard annonce la fin de sa carrière professionnelle

PRO B

Crédit photo : Archives pb86fr

Le Poitiers Basket 86 et le joueur lui même ont conjointement annoncé la nouvelle : Pierre-Yves Guillard prend sa retraite de joueurs professionnels. L'ailier-fort évoluait au PB86 depuis la création du club (issue de l'union du CEP, avec qui "PYG" a joué en NM2 puis NM1, et du Stade Poitevin) en 2004. Après 19 ans de carrière, dont 16 au PB86, une montée en Pro B, une autre en Pro A, des playoffs en première division, un statut de All-Star et une nouvelle installation en Pro B, il tire donc sa révérence.

"MERCI MERCI et encore MERCI !!! Vous l’aurez compris après tant d’années passées, du Dolmen en passant par les Arènes, à donner mon maximum sur les parquets avec des moments forts et d’autres plus compliqués. C’est avec beaucoup d’émotions et des souvenirs plein la tête que ce beau livre se referme. Ce livre nous l’avons écrit ensemble, ça sera toujours un plaisir de vous croiser et de discuter avec vous", a notamment déclaré le joueur dans un beau texte partagé sur sa page Facebook.



Si la partie sportive s'est terminée en catastrophe (une dernière place tout au long de la saison, l'éviction du coach historique Ruddy Nelhomme), le club est resté très bon en matière de communication à l'image de l'article (à lire en cliquant-ici), très documenté, qui accompagne l'annonce de la retraite du capitaine emblématique. On y apprend que Pierre-Yves Guillard a joué 544 matchs pour 4 456 points et surtout deux titres, celui de champion de Nationale 1 2005 puis celui de Pro B 2009.

A l'heure où les joueurs changent de clubs continuellement, qu'il est très rare de trouver un joueur fidèle à son club durant toute une carrière, Pierre-Yves Guillard marque ainsi la fin d'une époque.