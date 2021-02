Après 633 jours d'invincibilité à domicile, Quimper chute contre Saint-Quentin

PRO B

Crédit photo : Be Basket

Toujours invaincu à domicile en championnat depuis le début de la saison 2019-2020, le club breton accueillait Saint-Quentin pour le compte de la septième journée.

Très vite dans le match, Quimper prend douze longueurs d'avance grâce à sa paire d'intérieur Rambaut-Reid (16-4, 5e). Très solide en défense jusque là, Quimper va petit à petit commencer à céder dans les dernières minutes du première acte. Akwasi Yeboah (17 points au total) fait du bien en sortie de banc pour les hommes de Julien Mahé en enchaînant trois tirs derrière l'arc. Mais Quimper finit tout de même en tête (22-18, 10e).

En récoltant rapidement sa 3e faute personnelle, Jackson-Cartwright doit céder sa place. Pour autant, Saint-Quentin continue à embêter Quimper en rendant coup pour coup. Grâce au réveil d'Hugo Besson (16 points au total mais 1/9 de loin) qui s'est montré en délicatesse en début de partie, la formation picarde prend même les devants (26-27, 14e). Mais en faisant preuve de plus de régularité des deux côtés du terrain comme depuis le début de la saison, les Béliers sont une fois de plus devant à la pause (40-36).

Le SQBB fait preuve de mental

Habitué à enfoncer le clou au retour des vestiaires, Quimper va connaître plus de difficultés à l'image de son dernier match contre Fos-sur-Mer. Aucune équipe n'arrive vraiment à se détacher. Privé pour plusieurs semaines d'Ovidijus Varanauskas, Quimper peut compter sur un secteur intérieur solide à l'image de Junior Etou (14 points et 4 rebonds). David Jackson lui peine à peser sur le match comme il avait pu le faire en début de saison.

Après 35 minutes, le score est toujours nul (62-62, 34e). Junior Etou et Lien Phillip ne se font pas de cadeaux et offrent aux téléspectateurs une match-up très physique. Par deux fois, Saint-Quentin réussit à trouver une brèche dans la défense quimpéroise à longue distance grâce à Yeboah et Gillet, ses premiers et seuls points du match au passage. De quoi posséder une légère avance (63-68, 36e), que les locaux ne combleront jamais. Score final : 70-75.

En s'imposant dans le Finistère, les Picards signent un exploit ; celle de faire tomber Quimper à Michel Gloaguen après 633 jours d'invincibilité et une défaite face à Poitiers (71-75) lors de la dernière jornée de championnat... 2018-2019 !

Grâce à cette victoire, Saint-Quentin s'impose encore plus comme un des outsiders de la division avec un bilan de 6 victoires et 3 défaites. Quimper, avec cette seconde défaite après celle concédée à Blois, repasse second du championnat.

À Quimper,

Les statistiques du match sont à retrouver ici