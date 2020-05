Après Antibes, Corentin Carne rejoint le club d'Aix-Maurienne

PRO B

Le recrutement continue pour Emmanuel Schmitt et son staff. Son club, l'Aix-Maurienne Savoie Basket, a annoncé la signature de Corentin Carne (1,96 m, 23 ans) pour les deux prochaines saisons. Celui-ci arrive d'Antibes où il évoluait en 2019/20.

Natif de Lens, il est passé par le centre de formation de l'Elan Béarnais avec qui il a été champion de France. Puis, il a démarré sa carrière professionnelle à Charleville-Mézières en 2017/18 (5,3 points à 35,8% de réussite aux tirs, 1,2 rebond et 1,5 passe décisive pour 4,8 d'évaluation en 20 minutes en saison régulière) avant de passer une saison au niveau supérieur, à Nanterre (2 points à 45,4%, 0,9 rebond et 0,8 passe décisive pour 2,8 d'évaluation en moins de 10 minutes de temps de jeu). Redescendu d'un étage, il n'a pas trouvé les responsabilités attendues à Antibes sur la saison écoulée (3,7 points à 33,4%, 1,1 rebond et 0,9 passe décisive pour 2,7 d'évaluation en 14 minutes en saison régulière). A Aix-Maurienne, avec plus de stabilité (contrat de deux ans), il espère passer un cap.

Arrière longiligne et talentueux, il est la quatrième recrue du club savoyard après Kadri Moendadze, Xavier Ford et Henri Kantonen. Ils rejoignent Théo Léon et David Ramseyer qui ont prolongé.