Après cinq années passées à Rouen, Earvine Bassoumba devrait se relancer à Denain

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Arrivé à Rouen à l'été 2017 à sa sortie du centre de formation du Mans, Earvine Bassoumba (2,05 m, 26 ans) quitte la Seine-Maritime sur une relégation en Nationale 1 et s'apprête à s'engager avec Denain selon nos informations.

En constante progression sous les ordres d'Alexandre Ménard arrivé en même temps du Mans et qui, de surcroît, le connaissait par coeur (4.8 d'évaluation en 2017/18, 5.9 d'évaluation en 2018/19, 8.9 d'évaluation en 2019/20, 11.2 d'évaluation en 2020/21), il a vu ses chiffres être divisés par deux la saison écoulée. À l'image de la saison cauchemardesque du club seinormain, Bassoumba n'a pas su tirer son épingle du jeu. Surtout depuis l'arrivée sur le banc de Ludovic Pouillart au tout début du mois de février. Ce dernier l'a complètement sorti de la rotation.

Alors qu'il jouait 21 minutes de moyenne en 15 matchs sous les ordres de Ménard, Bassoumba ne tournait plus qu'à 6,5 minutes de jeu en 17 rencontres sous les ordres du nouveau coach d'Orchies. Résultat ? Le pivot a cumulé 4,1 points à 61% aux tirs et 3,8 rebonds pour 6,4 d'évaluation en 14 minutes et 32 matchs.

Sous les ordres de François Sence, Earvine Bassoumba part se relancer.