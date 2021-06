Après deux années à Blois, Cédric Bah en partance pour Vichy-Clermont

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Intérieur défenseur, aimant faire le "sale boulot", Cédric Bah (1,98 m, 27 ans) serait proche de faire son retour à Vichy-Clermont selon nos informations. En effet, le natif d'Abidjan (Côte d'Ivoire) avait joué sous les couleurs de la JAVCM en 2016/17 où il était à l'époque le 5e intérieur de l'équipe (9 matchs au total). Depuis le champion de France Espoirs 2015 avec Strasbourg a rebondi à Souffelweyersheim (NM1) et Blois (Pro B) au cours de ces deux dernières années.

Dans le Loir-et-Cher, celui qui peut alterner entre les postes 4 et 5 a progressé passant de 5,1 points (dont 18% à 3-points), 3,2 rebonds et 1,3 passe décisive pour 6,2 d'évaluation en 15 minutes de jeu à 7,3 points (dont 38% à 3-points), 4,5 rebonds et 1,3 passe décisive pour 8,2 d'évaluation en 18 minutes de jeu.