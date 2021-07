Après deux ans à Keflavik (Islande), Deane Williams est attendu à Saint-Quentin

PRO B

Pour remplacer l'expérimenté Lien Phillip (31 ans), très apprécie du public saint-quentinois depuis 2019, Saint-Quentin va opter pour le jeune poste 4 anglais Deane Williams (2,03 m, 24 ans) selon nos informations.

MVP étranger du championnat islandais 2020/21

Le natif de Bristol (Angleterre) a traversé l'Atlantique pour se former à l'Université d'Augusta (Georgie), évoluant en NCAA 2, entre 2015 et 2019. Une année senior recompensée par un titre de meilleur défenseur et co-MVP de la conférence Peach Belt. En terminant 11e meilleur marqueur de l'histoire de sa fac, tout en étant classé dans le top 5 des meilleurs rebondeurs et contreurs, Deane Williams a marqué les esprits des Jaguars. En 124 rencontres, l'ex-international U18 et U20 britannique a compilé en moyenne 11,2 points, 7 rebonds, 1,6 passe décisive et 1,3 contre en 27 minutes de jeu.

Deane Williams est revenu sur le vieux continent à la sortie d'Augusta, lançant sa carrière professionnelle en Islande où il portait les couleurs de Keflavik depuis 2019. La saison écoulée, en 32 rencontres, l'ailier-fort a cumulé 18 points (60% à 2-points), 10,5 rebonds, 2,1 passes décivies et 1,8 contre pour 24,3 d'évaluation en 31 minutes. Par la même occasion, Williams a été élu MVP étranger du championnat.