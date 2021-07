Après Filip Adamovic, au tour de Brandon Edwards (ex-Gries) de signer à Rouen

PRO B

Crédit photo : Lilian Bordron

Alexandre Ménard fait son marché en Alsace et plus exactement à Gries-Oberhoffen (mais dont l'équipe a disparu avec la fusion Alliance Sport Alsace). Après avoir convaincu Filip Adamovic de s'engager 3 ans, le technicien rouennais a réussi à attirer Brandon Edwards (1,98 m, 29 ans) dans la ville aux cent clochers, pour la prochaine saison.

Signature l



Brandon Edwards portera le maillot du RMB la saison prochaine !



d'infos ici : https://t.co/JgGcXaRI91 pic.twitter.com/B5e7VdaofJ — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) July 15, 2021

Sous les ordres de Ludovic Pouillart, ce petit intérieur mobile et tonique s'y est épanoui cumulant 14,6 points à 53,3% aux tirs (dont 37% à 3-points), 6,4 rebonds et 1 passe décisive pour 16,3 d'évaluation en 29 minutes. Formé à l'Université Texas at Arlington (2010/14), Edwards a pas mal bourlingué jusqu'à présent. Le Texan a écumé les championnats espagnols (deuxième division), grecs, finlandais, israëliens et chinois. Le voilà qu'il pose ses valises en France. Cette signature a pour conséquence le départ de Zimmy Nwogbo (en plus de celle d'Amin Stevens) au club depuis 2018.

Très bon sur pick and roll, adroit sur la ligne des lancers francs (83% la saison écoulée), doté d'un bon sens du rebond et d'un état d'esprit irréprochable, Brandon Edwards est le 4e intérieur du RMB. Il rejoint dans la peinture Brice Dessert, Earvine Bassoumba et David Gassaud. Sans oublier qu'avec Filip Adamovic à la mène, les automatismes sont déjà présents. Alexandre Ménard a réagi sur le site officiel à cette signature :