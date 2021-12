Après son expérience à l'Alliance Sport Alsace, Jaron Martin va jouer en Estonie

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Libéré début novembre par l'Alliance Sport Alsace après un début de saison compliqué (7,3 d'évaluation en Leaders Cup et 5 d'évaluation en championnat), Jaron Martin (1,78 m, 27 ans) va tenter de rebondir dans le championnat estonien. Il joue désormais à Rapla, troisième du championnat estonien, et ses deux premiers matches sur place se sont bien passés, avec deux succès et aussi deux belles prestations de sa part (15,5 points et 6,5 passes décisives). Avant de rejoindre l'ASA puis de partir en Estonie, Jaron Martin a joué au Mexique puis en Espagne.