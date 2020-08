Après une saison à Denain, Shawn King retourne en Pologne

PRO B

Jamais deux sans trois ? Après y avoir déjà effectué deux passages, Shawn King (2,08 m, 38 ans) a de nouveau signé à Ostrów Wielkopolski, en Pologne. Le pivot y a déjà joué en 2016-2017 et en 2018-2019. La saison passée, le joueur de Saint-Vincent-et-les-Grenadines était en Pro B, du côté de Denain, et valait encore 7 points et 7,7 rebonds pour 13,8 d'évaluation en moyenne. Encore solide alors que la quarantaine approche, l'ancien leader à l'évaluation de Pro A (en 2015 avec le Havre), passé aussi Nancy et Gravelines, retourne donc en Pologne, une ligue dont il avait été élu MVP en 2017.