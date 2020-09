Après une saison à Nantes, Mourad El Mabrouk revient à Ezzahra Sports

PRO B

Crédit photo : Théo Quintard

Après une première saison professionnelle en France et tout simplement hors de Tunisie, le meneur de jeu tunisien Mourad El Mabrouk (1,89 m, 33 ans) revient en Tunisie. Il a signé à l'Ezzahra Sports, club où il a passé neuf ans entre 2003 et 2012. Utilisé 27 minutes en moyenne par Jean-Baptiste Lecrosnier, le vétéran tournait à 9,7 points à 38% de réussite aux tirs, 2,6 rebonds et 2 passes décisives pour 7,6 d'évaluation. Il a notamment remporté la Leaders Cup en février dernier.