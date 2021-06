Après une sixième montée, un départ par la grande porte pour Karim Atamna ?

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au printemps 2020, à l'heure de sa fin de contrat avec Aix-Maurienne, certains avaient publiquement évoqué la retraite de Karim Atamna (1,94 m) afin de justifier son départ. Un an plus tard, le voici avec un doublé championnat - Leaders Cup de Pro B sous le bras. Et avec la volonté, cette fois, de peut-être bien se retirer du monde professionnel, alors qu'il a soufflé sa 40e bougie au cours de la saison. Sa décision n'est pas encore prise mais les indices sont là. Dans la foulée du sacre à Nantes, l'international algérien a indiqué qu'il pensait « avoir fait le tour » et qu'il allait rentrer auprès de sa famille, restée à Aix-les-Bains.

La tentation de partir par la grande porte, avec deux trophées au compteur, est sûrement forte tant cela représenterait bien le parcours professionnel de Karim Atamna. Champion de France Espoirs Pro B en 2000 avec l'AMSB, l'ailier fosséen a participé à six montées (!) au cours de ses 21 saisons dans le circuit : une en NM1 (Liévin 2004), trois en Pro B (Le Portel 2007, Reims 2010, Aix-Maurienne 2016) et deux en Jeep ÉLITE (Antibes 2015, Fos-Provence 2021). Pas forcément étonnant lorsque l'on connait son importance dans un collectif, lui qui s'est converti au fil des années en un formidable couteau suisse (12,3 points à 49%, 5 rebonds et 3,8 passes décisives pour 16,8 d'évaluation au plus fort de sa carrière en 2009/10), capable d'être encore un glue-guy précieux ces derniers mois comme au cours de la finale de la Leaders Cup contre Quimper où il avait été d'une importance fondamentale dans le triomphe des BYers (7 rebonds et 3 passes décisives en 37 minutes) de son grand ami, et ex-coéquipier (en 1998/99, à Aix-Maurienne), Rémi Giuitta.

« Au-delà des chiffres et du temps de jeu, Karim a eu un rôle prépondérant dans notre accession », raconte son coach. « Il est venu tout de suite combler l'absence de Lucas Hergott, avec un style et un rôle différent. Il s'est de suite fondu dans le collectif et c'est pour ça que je m'étais orienté vers lui. C'est un joueur qui a une mentalité extraordinaire, qui fait tout le temps passer l'équipe en premier, qui adore accompagner les jeunes joueurs et les faire progresser. Ce sont toutes ces qualités-là qui en font un bon coéquipier et qui se retrouvent à travers toutes les montées qu'il a pu connaître. C'est un joueur de liant, avec un bon QI basket, qui amène de la justesse, qui ne tire pas la couverture à lui. Ce sont des qualités morales de plus en plus rares. À l'image de Mamadou Dia, c'était très important pour nous de pouvoir compter sur lui. Enfin, ce n'est pas surprenant qu'il ait encore la capacité d'évoluer à ce niveau-là à plus de 40 ans car il a une discipline et une rigueur d'entraînement exceptionnelle. C'est probablement le joueur qui passe le plus de temps à la salle avec beaucoup de travail individuel, d'entretien de son corps, même lors des jours de repos. Ce n'est pas étonnant qu'il ait pu durer et enchaîner les accessions. »

Même s'il décide d'arrêter, le nom d'Atamna risque de continuer à résonner dans le petit monde du basket français. Outre son fils, Adam, qui fourbit ses armes au Pôle Espoirs de Voiron, Karim lui même n'a jamais caché son attirance pour le coaching ou la gestion d'un club, lui qui a suivi la formation de directeur sportif du CDES de Limoges. « Pas sûr que je refasse une apparition dans le monde pro, sur le terrain en tout cas », conclut-il dans un sourire.

Son parcours :

1998/00 : Aix-Maurienne (Espoirs Pro B)

2000/02 : Cambrai (NM2)

2002/06 : Liévin (NM2 et NM1)

2006/08 : ESSM Le Portel (NM2 et NM1)

2008/10 : Reims (NM1)

2010/14 : Fos-sur-Mer (Pro B)

2014/15 : Antibes (Pro B)

2015/20 : Aix-Maurienne (NM1 et Pro B)

2020/21 : Fos-sur-Mer (Pro B)



Une fin en apothéose à Nantes vendredi dernier, pour Atamna et les autres anciens de Fos ?

(photo : Théo Quintard)