Armand Mensah vers Denain

PRO B

Crédit photo : Gérard Héloïse

Après avoir partagé sa saison encore Nanterre 92 (Espoirs et très brièvement la Jeep ELITE) et Rueil (Nationale 1) via une licence AS, Armand Mensah (1,81 m, 21 ans) devrait se délocaliser hors des Hauts-de-Seine. Selon nos informations, le jeune meneur serait en discussion avec Denain afin d'y être prêté la saison prochaine.

Jeune joueur tonique, très pressant en défense et capable de monter au dunk malgré sa taille, il tournait à 5,9 points à 48,6% de réussite aux tirs et 2,9 passes décisives en moins de 15 minutes en 2019/20 sur 18 matchs de Nationale 1 masculine.