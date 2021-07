Arthur Bruyas (Roanne) prêté à Saint-Vallier

PRO B

Crédit photo : Jules Roche

Partagé entre la Chorale de Roanne (14 apparitions en Jeep ELITE et 7 matchs en Espoirs) et Saint-Chamond via une licence ASP (9 matchs de Pro B) la saison dernière, Arthur Bruyas (1,98 m, 20 ans) va cette fois-ci trouver de la stabilité en étant prêté toute une saison à Saint-Valllier, champion de France NM1 et promu en Pro B. Le club drômois a officialisé la nouvelle ce vendredi 16 juillet, confirmant les informations dévoilées par le Progrès, il y a un mois.

A Saint-Chamond, sous les ordres d'Alain Thinet, l'arrière/ailier français n'a pas eu plus de temps de jeu que chez les professionnels à Roanne (9 minutes), pour une moyenne de 2,3 points à 26% de réussite aux tirs et 1 rebond en 9 rencontres. Des performances loin des attentes suscitées à la sortie d'un excellent exercice 2019/20 avec les Espoirs (17,8 points, 5,6 rebonds et 3,7 passes décisives) ou bien des quelques matchs disputés la saison passée (14,1 points, 4,7 rebonds et 3,1 passes décisives en 7 rencontres). Le natif de Saint-Etienne entend bien saisir sa chance sous les ordres de Philippe Namyst, au sein d'un effectif expérimenté dans son ensemble.