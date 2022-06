Assane Ndoye signe deux saisons à Nantes

PRO B

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Comme annoncé, Assane Ndoye (1,96 m, 26 ans) s'engage pour deux saisons avec Nantes en Pro B et quitte le Limoges CSP. Après 3 saisons à Châlon-sur-Saône, l'originaire du Val de Marne est arrivé à Limoges et a soufflé le chaud et le froid cette saison dans l'effectif de Massimo Cancelleri en plus d'avoir été chahuté par les blessures en début d'exercice.



Joueur polyvalent, capable d'évoluer du poste 3 au poste 4, il a tourné à 5,5 points à 53,3 % de réussite aux tirs et 2,4 rebonds pour 5,7 d'évaluation en 14 minutes de jeu. Un atout majeur pour Jean-Marc Dupraz du fait de son statut de JFL, mais aussi pour sa technique et son aspect athlétique comme il l'explique sur le site internet du club :



"L’arrivée d’Assane est une bonne opportunité pour le club, car il nous rejoint avec une réelle volonté de continuer à travailler et de développer son jeu. Cela va nous permettre d’avoir une vraie assise de JFL (Joueurs Formés Localement) avec notamment Thomas Hieu-Courtois et Kevin Dinal. Il vient pour densifier l’effectif de par ses qualités techniques, mais aussi ses qualités athlétiques. Son discours m’a plu, car c’est un joueur qui évoluait l’an passé en Betclic ÉLITE et qui souhaite reprendre des responsabilités avec l’objectif de franchir un cap. Sa capacité à évoluer sur le poste 3 et potentiellement sur le poste 4 va nous offrir différentes options de jeu."