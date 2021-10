Aurélien Fortier (Nancy) : "Notre ambition est bien de remonter"

PRO B

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Après avoir choisi de se séparer de François Peronnet, Nancy a longtemps cherché son successeur au printemps dernier. Le directeur sportif Sylvain Lautié avait ciblé Laurent Vila. Mais le président Aurélien Fortier n'était pas d'accord ave ce choix et a finalement demandé à son directeur sportif à prendre le poste, chose qu'il a finalement accepté. Sylvain Lautié connaît bien la Pro B et ses spécificités. Afin d'y être compétitif, il a monté une équipe physique et athlétique, articulée autour de Caleb Walker et Stéphane Gombauld. Une équipe qui a brillé en phase de poule de Leaders Cup Pro B, marquant notamment les esprits contre l'Elan Chalon (victoire 93-54 devant 3 800 spectateurs). De quoi imaginer un retour en Betclic ELITE après cinq saisons au niveau inférieur ? Interrogé par L'Est Républicain, Aurélien Fortier confirme qu'il s'agit bien là d'un objectif, tout en ajoutant quelques nuances.

"Je ne pense pas que le contexte de cette saison soit plus évident que celui de la prochaine. Il y a aujourd’hui de tels écarts entre les budgets de Betclic ÉLITE, que survivre en première division avec 3,5 ou 4 millions d’euros paraît extrêmement compliqué. Si nous montons cette saison et qu’il faut éviter les trois descentes la saison suivante en Betclic ÉLITE, ça risque d’être difficile pour les budgets les plus faibles. Si c’est pour faire l’ascenseur, ça ne sert strictement à rien ! Pour autant, notre ambition est bien de remonter. Je le dis haut et fort ! Je veux simplement que nous ayons la lucidité de nous dire que, si c’est pour monter et se faire défoncer à chaque match… Je ne suis pas certain que nous ayons tout à fait la maturité pour être compétitifs à l’étage supérieur. Il faut monter ! Mais si ça nous arrive dès cette saison, il faudra être froids et lucides sur ce qui se passera la saison suivante."

Le SLUC Nancy démarre sa saison régulière ce vendredi à Evreux.