Aurélien Fortier (Nancy) : "Que la Ligue prenne une décision sereine"

PRO B

Comme tous les clubs sportifs, le SLUC Nancy est à l'arrêt. Troisième de Pro B, le club lorrain a mis ses activités sur pause et attend de savoir ce qu'il adviendra de la suite de la saison 2019/20. Le président Aurélien Fortier, qui rappelle dans L'Est Républicain que le club perd 35 000 euros à chaque rencontre à domicile non joué, se dit favorable à une reprise. Si elle est possible.

"Je le souhaite évidemment, tout en respectant les règlements. Pour rester optimiste, je suis de ceux qui pensent que les mesures très rapides données dans un sens, peuvent être aussi très rapides dans l’autre sens. Ce qui est important, c’est que la Ligue prenne une décision sereine, sans tenir compte du lobbying de certains clubs de Jeep ÉLITE, en difficulté sportive cette année et qui verraient évidemment d’un bon œil qu’on tire purement et simplement un trait sur cette saison pour repartir en 2020/21 sans tenir compte de la saison 2019/20."

Un message pour Eric Girard et Jean-Denys Choulet, respectivement directeur sportif et entraîneur de l'ESSM Le Portel et la Chorale de Roanne.