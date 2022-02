Auteur de ses premiers points en pro, Zacharie Perrin a "fait des progrès spectaculaires" en un an

PRO B

Crédit photo : Sébastien Grasset

Au milieu de la (très) large victoire d'Antibes contre Nantes vendredi (86-63), un nouveau "Shark" a croqué ses cinq minutes à pleines dents. Pour sa première chez les professionnels, Zacharie Perrin (né en 2004) s'est fendu de 4 points et de 3 rebonds en toute fin de match. Quarante-huit heures plus tard, l'ailier-fort antibois a scoré 34 points en U18 à Bourg-en-Bresse (défaite 75 à 71). C'est à croire qu'il n'était pas rassasié après un week-end déjà riche en émotions...

« Un leader aussi bien vocal que technique »

Originaire de Besançon et issu du Pôle de Franche-Comté, Zacharie a intégré le centre de formation azuréen en 2018-2019. « Il a beaucoup grandi en l’espace de deux ans », souligne Christian Corderas, responsable de l'institution antiboise et coach des U18, qui a notamment eu sa coupe Killian Tillie, Timothé Luwawu-Cabarrot et Isaïa Cordinier. « Malheureusement pour Zacharie, comme la plupart des joueurs de son âge, il n’a pas pu jouer la saison passée en raison du Covid-19. C'est un gros travailleur à l’entraînement, on a donc profité de cette saison sans rencontre pour individualiser au maximum le programme au niveau physique et sur les quelques fondamentaux manquant à l'époque. Il a vraiment explosé depuis janvier 2021. Depuis un an, on voit des progrès spectaculaires à l’entraînement face aux joueurs plus âgés à son poste. Malgré son âge, on a donc fait le choix de le responsabiliser encore plus cette année sur l'équipe Espoirs où il est un leader aussi bien vocal que technique. »

Troisième meilleure évaluation en #EspoirsProB (24,5), Zacharie Perrin (né en 2004) a inscrit ses premiers points en professionnels avec les Sharks d'Antibes, vendredi en #ProB. pic.twitter.com/Qv7IbpskzF — Théo Quintard (@TheoQuintard) February 6, 2022

International français U18 et parti sur des bases impressionnantes en Espoirs Pro B (24,6 d'évaluation en 29 minutes pour 20,6 points à 59,6 % de réussite aux tirs, 11,3 rebonds et 3,3 passes), il tentera d'emmener les hommes de Benjamin Paviani au Trophée du Futur (une place est désormais réservée à la meilleure équipe U21 de Pro B), tout en essayant de grappiller quelques minutes avec les pros.

Le sourire de Zacharie Perrin après ses deux premiers points, sur un dunk.

(photo : Sébastien Grasset)