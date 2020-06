Avec l'arrivée de Josh Ajayi, Nantes affiche complet

Comme annoncé, Jean-Baptiste Lecrosnier pourra bel et bien compter sur Josh Ayayi (1,98m, 23 ans) pour complèter sa raquette et plus globalement son équipe. Le jeune intérieur, qui va vivre ses grands débuts professionnels avec l'Hermine, est la dernière recrue de l'effectif 2020/21.

Après 5 saisons à l'Université de South Alabama, celui qui possède un double passeport nigérien/américain et donc le statut de joueur Cotonou prend la direction de l'Europe. Doté de qualités qu'il a prouvé durant ses années universitaires, comme le prouve sa nomination dans le cinq majeur de sa conférence lors d'une bonne dernière saison (14,6 points à 56% aux tirs et 7,2 rebonds en 32 minutes), il pourrait bien être l'un des révélations du championnat de Pro B.

Petit poste 5 mobile et puissant, Josh Ajayi rejoint Abdel Sylla, Ludovic Negrobar et René Rougeau dans la raquette nantaise. Désormais finalisé, l'effectif de l'Hermine est doté de joueurs expérimentés et a misé sur une continuité impressionnante avec des prolongations, des jeunes joueurs formées au club et seulement deux nouveaux joueurs.

Les premiers mots du coach de Nantes sur sa dernière recrue :

"Josh sera notre « rookie » puisqu’il va nous rejoindre pour ce qui sera sa première saison professionnelle et ce hors des USA. Il possède la double nationalité nigériane et américaine, ce qui lui donne le statut de joueur « Cotonou » qui est parfaitement conforme à la législation. Josh est le type de joueur que je recherchais puisqu’il peut évoluer sur les postes 5 et 4 et ainsi offrir une réelle polyvalence. Notre choix de construction d’équipe était axé sur cette notion de polyvalence sur les différents postes, offrant ainsi de multiples options sur les options de jeu et sur les rotations. Son équipe des « Jaguars » de South Alabama était co-leader de conférence et il y jouait un rôle majeur ! C’est un jeune joueur dans un groupe expérimenté et je suis certain que le groupe mettra tout en oeuvre pour son intégration en Europe. J’ai visionné énormément de matchs le concernant, et j’ai vraiment beaucoup aimé ce que j’ai pu voir ! C’est un garçon athlétique, tonique qui offrira une réelle complémentarité avec ses partenaires du secteur intérieur. Il possède de bonnes qualités dos et face au panier et sait être présent et efficace des deux côtés du terrain. Les échos obtenus avec son précédent coach sont excellents et font état d’un garçon travailleur et possédant une réelle intelligence. Il a signé pour une saison et nous mettrons tout en oeuvre pour que cela marque pour lui le début d’une belle carrière."