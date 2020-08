Avec l'arrivée de l'international néerlandais Yannick Franke, Nancy affiche complet

PRO B

Crédit photo : FIBA

À la recherche d'un ailier complet, au statut Bosman ou Cotonou, à la suite de la désillusion dans le dossier Lance Kromah (qui a finalement rejoint Cholet), Nancy a longuement bataillé pour trouver la dernière pièce de son puzzle version 2020/21. Au final, les dirigeants se sont tournés vers un swingman, aussi bien capable d'évoluer sur les postes 2 et 3, en la personne de l'international néerlandais Yannick Franke (1,95m, 24 ans).

Recrutement

Le @SLUCbasketNancy est fier de vous annoncer l’arrivée de Yannick FRANKE pour cette saison 2020-2021 !



Plus d’infos https://t.co/Jbxw8IZcJ8 #GoSLUC pic.twitter.com/D2D8cGxSux — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) August 8, 2020

Doté d'une belle expérience du basket européen pour son âge, Yannick Franke sort d'une saison 2019/20 passée sous le maillot de Hambourg, en Bundesliga. Avec les Towers, il a disputé 20 rencontres de championnat, compilant 13,2 points, 3,4 rebonds et 1,6 passe décisive pour 11,9 d'évaluation en 21,9 minutes de moyenne. Moins en réussite que lors des précédentes saisons, il tournait à 44,9% aux tirs et 35,9% à 3-points. Avant cela, il a voyagé, passant par Rotterdam (Hollande), Lokoko Bisons (Finlande), Groningen (Hollande), Zadar (Croatie), Trentino (Italie) et Pieno (Lituanie).

International néerlandais depuis quelques années, ce poste 2/3 doté d'un fort QI basket et d'une polyvalence à toute épreuve, aussi bien offensivement que défensivement, a apporté 13,5 points et 2,6 rebonds en 20 minutes de moyenne l'an passé, lors des qualifications face à la Turquie et la Croatie.

Sylvain Lautie et François Peronnet, respectivement Directeur Sportif et entraîneur du SLUC Nancy, ont commenté cette arrivée :

"Yannick est un joueur avec une très bonne expérience vu son jeune age. C’est un joueur qui n’a pa peur d’assumer et prendre ses responsabilités, que ce soit en sortie de banc ou dans le cinq de départ. Il est capable de créer son shoot par lui même. Nous sommes très heureux de l’accueillir." - Sylvain Lautie "Nous étions à la recherche d’un joueur capable d’être une menace offensive dans le tir, mais aussi d’une certaine polyvalence balle en main. Yannick semble correspondre à ce profil avec une belle compréhension du jeu." - François Peronnet

L'effectif 2020/21 du SLUC Nancy, désormais au complet :