Avec un Jérôme Cazenobe magistral, Saint-Chamond se rassure à Nantes

Crédit photo : Théo Quintard

"Nous ne sommes pas au niveau de la Pro B." Mécontent de la prestation de sa troupe largement battue à Fos-sur-Mer (101-73), Alain Thinet avait eu des mots durs le week-end dernier en conférence de presse. Mais ce vendredi, c'est une tout autre équipe qui s'est présentée à la Trocardière, dans l'antre du Nantes Basket Hermine (NBH).

Alain Thinet : "C'est miraculeux de venir gagner ici"

Après trois défaites de suite en 2021, les Couramiauds étaient bien décidés à repartir de l'avant. Et pourtant, tous les signaux étaient loin d'être au vert. Sans Jonathan Hoyaux "resté à Saint-Chamond la veille du départ" et avec un Marcus Relphorde diminué pour des douleurs au genou, le SCBVG a réussi le coup parfait. "C'est miraculeux de venir gagner ici, on a beaucoup parlé cette semaine", relève le technicien ligérien qui doit également se passer des services de Mohamed Queta et de Théo Bouteille, tous les deux blessés. "Avec un effectif aussi amoindri, j'aurais signé des deux mains et des deux pieds. Je m'imaginais un scénario catastrophe mais les joueurs ont été extraordinaires. "

Match record pour Jérôme Cazenobe : "il a été le moteur de la rencontre"

Avec en premier chef, un excellent Jérôme Cazenobe. Le pivot ligérien, qui a su insuffler une belle dynamique sur laquelle son équipe a surfé sur l'ensemble du match. Auteur de 19 points à 7/7 aux tirs, 6 rebonds pour 24 d'évaluation en première mi-temps, l'ancien poste 5 de Rouen a continué son énorme chantier au retour des vestiaires pour finir à 26 points à 10/11 aux tirs, 9 rebonds pour 32 d'évaluation. De quoi établir sa meilleure marque en carrière. "Il a été le moteur de la rencontre, souligne son entraîneur. Il a tenu l'équipe avec un gros travail de fixation à l'intérieur."

Que ce soit Jérôme Cazenobe, Marcus Relphorde ou le capitaine Mathieu Guichard, tous ont été au rendez-vous. Là, où leurs performances ont cruellement fait défaut en Provence. "Les patrons ont répondu présents, appuie le doyen des coachs de Pro B. Ils ont mis l'équipe en place, ils ont tenu l'équipe, on n'a jamais paniqué. Nos leaders ont beaucoup communiqué. L'état d'esprit était totalement différent à Fos. J'ai envie de dire que c'était une victoire inespérée."

Mais force est de constater qu'Olivier Cortale (12 points mais à 4/12 aux tirs et 12 rebonds) et ses coéquipiers ont scrupuleusement respecté le plan de jeu, quand Nantes a sans cesse couru derrière le score. "J'avais demandé 20 points encaissés au maximum par quart-temps, détaille Alain Thinet. Au final, on les laisse à 76 points et c'est très satisfait."

Terry Smith : "On a manqué de leader"

Alors que les Nantais ont eux totalement déjoué, comme lors de la réception de Saint-Quentin (61-85) à la mi-janvier. "On a manqué de leaders, regrette Terry Smith, auteur de 26 points pour 26 d'évaluation. Je n'ai pas su trouver les bons mots pour motiver mes gars. Vous savez, j'ai beaucoup de responsabilités dans cette équipe et je n'ai fait pas ce que j'aurais dû faire." Tête basse, les Nantais rechutent et enchaînent une troisième défaite en quatre matchs alors que Saint-Chamond se relance après une phase compliquée.

