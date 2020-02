Babacar Niasse prêté à Denain

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

L'arrière de l'Elan Chalon Babacar Niasse (1,92 m, 19 ans) va terminer la saison à Denain en Pro B. Selon nos informations, le médaillé de bronze à la Coupe du Monde U19 2019 y a été prêté pour la suite de la saison 2019/20.

Cadre de la génération 2000 française et du centre de formation de l'Elan Chalon depuis 2015, le Castelroussin a été intégré à plein temps à l'équipe professionnelle en début de saison (5 minutes de temps sur 14 matchs). Mais avec l'arrivée de Sean Armand, il n'avait plus de perspective de temps en Jeep ELITE et jouait d'ailleurs dernièrement en Espoirs (15,9 points à 41,9% de réussite aux, 4,9 rebonds, 2,9 passes décisives, 3,3 interceptions, 2 balles perdues et 2,4 fautes provoquées pour 16,4 d'évaluation en 31 minutes). Mais Mathis Dossou-Yovo, prêté à Evreux, il a donc été prêté en Pro B, à Denain.



Poste 2/3 très costaud, ce fort défenseur va tenter d'aider l'actuel neuvième de Pro B (11 victoires et 9 défaites) à se qualifier en playoffs.